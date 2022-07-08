شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا حظك" أغنية جديدةلـ عليا بتوقيع مدين وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة عليا من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "أنا حظك"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، هندسة صوتية خالد سند، والأغنية مقسوم، وهو التعاون الأول لها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل، وكذلك الملحن مدين.



عليا

وكانت الفنانة عليا قد طرحت العام قبل الماضى، أغنية "روق علينا" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.

وسبق أن قدمت "عليا" دويتو غنائي تامر حسني في أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغاني ألبوم "اخترت صح".

وشارك الفنان إسلام جمال، الفنانة "عليا"،كـ "موديل" في فيديو كليبها "روق علينا"،.