شكرا لقرائتكم خبر عن "غلبان".. أصالة تتعاون مع نفس صناع أغنية "الغزالة رايقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة السورية أصالة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "غلبان"، من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهم صناع أغنية "الغزالة رايقة"، للطفل محمد أسامة، والتى حققت نجاحا كبيرا.



أصالة

وكانت أصالة قد قالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "الألبوم شبه خلص، وراح تسمعوا أوّل أغنية خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. وتصوير الكوفر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقرى يوسف نبيل.. رح تشوفونى معه كمان قريب بهاليومين.. الأغانى حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعى بعرف تأخّرت بس كلً اهتمامى لإسعادكم".

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة أصالة - فى وقت سابق - بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحى كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبى وحبيبى وسندى وكيان بركن له يطمنّى وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة".