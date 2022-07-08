شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد رشاد: أغنيتى الجديدة "قلبى مال" موجهه إلى غادة خطيبتى تميمة الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد رشاد، أغنيته الجديدة "قلبى مال" موجهه إلى غادة خطيبتى اللى وشها حلو عليا قوى وبعتبرها تميمة الخير عليا، وبإذن الله سنتزوج بداية العام القادم، لافتا إلى أنه يحاول التقلق من الظهور على السوشيال ميديا مقتديا بذلك بالهضبة عمرو دياب الذى لا يظهر إلى فى شغله أو فى عمل فنى يقوم به فكثرة الظهور على السوشيال ميديا ستجعل الفانز تمل من كثرة الظهور، مؤكدا أنه يتعامل بتلقائيه شديدة على السوشيال ميديا، .

وأضاف المطرب محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، أحب دايما الاغانى بوجهه إلى غادة لانها بالنسبة لى كل حاجة حلوة والناس ممكن تاخد الاغنية توجهه لكل حد بيحبه، مضيفا خطيبتى رزينه وذكيه وصفاتها الطيبة كثيرة.

ولفت المطرب محمد رشاد إلى أنه الإنتاج الفنى كان قليل الفترة الماضية نتيجة للمشاكل الشخصية التى تعرض لها، مشيرا إلى أن فترة كورونا أثرت على العالم كله .