شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وأبطال "عمهم" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، محمد إمام، محمد ثروت، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، محمد أنور، رياض الخولي، الشحات مبروك، منذر رياحنة مها نصار، المخرج حسين المنباوي.

وكشف مؤخرا النجم محمد إمام، عن كواليس فيلمه الجديد "عمهم" من إخراج حسين المنباوى، وتأليف وسام صبرى، حيث نشر إمام صورًا من كواليس الفيلم جمعت بينه وبين محمد سلام ومحمد ثروت، وكتب قائلاً: بقالنا سنين بنشتغل مع بعض، بس كل مرة بنموت من الضحك.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.