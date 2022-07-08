شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يشارك فى "مغامرات كوكو" أمام بيومى فؤاد وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد على فى فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسى صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه فى عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن أحمد على شارك فى مسلسلات "القمر آخر الدنيا"، "جمال الحريم"، "شقة 6"، وفى السينما شارك فى فيلم "ثانية واحدة"، و"آل هارون".