شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لـ الخليج 365: أدعم فكرة منتدى المتحدة للإبداع لأنها ضرورة وليست رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة بشرى، لليوم السابع، تعليقا على إطلاق منتدى المتحدة للإبداع إنها تدعم أى منتدى جاد للإبداع، وإنها تراه ضرورة وليست رفاهية في ظل انتشار الفن الهابط وسيطرته على المجتمع.

وأشارت بشرى إلى أن برامج المواهب مثل برنامج الدوم تدعم المواهب بشكل مفيد، والبرنامج به تطوير حقيقى وتقديمها للساحة ومتابعتها والاستثمار طويل المدى فى هؤلاء الموهوبين يكوّن جيلا موهوبا ومثقفا فنيا لتكوين جيش متين من القوة الناعمة المصرية. وأضافت بشرى أن نجاح أى برنامج للمواهب يأتى من الدعم الحقيقي للموهبة وليس من استغلال الموهوبين لمرحلة وقتية من أجل رفع نسبة المشاهدة على القنوات، وللأسف هذا النموذج هو الأكثر انتشارا، وقد أثبتت التجارب على الفضائيات المختلفة تلك النظرية. وأكدت بشرى أنه مما لا شك فيه أن توجيه الشباب للفن وتفريغ طاقاته فى الفن عن طريق الموهبة أفضل من اتجاه الشباب الموهوب للمخدرات أو للإرهاب وتسمم الأفكار والاتجاهات الظلامية.

وأضافت بشرى أنها تحارب من أجل استمرار مركز أحمد عبد الله رزة والدها الذي يخدم الإبداع على مدار 30 سنة، والتى تصارع من أجل تجديد عقده في مصر القديمة، وتتمنى أن تنتصر من أجل إحيائه من جديد.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.