شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ"الخليج 365": منتدى المتحدة للإبداع خطوة مهمة لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "إن منتدى المتحدة للإبداع سيقدم مواهب عظيمة، وتحية كبيرة لصاحب الفكرة، لأن الشباب يحتاج من يقف بجواره ويجب على المنتدى الاهتمام بكل المواهب من كل مجالات الفنون الغناء والتمثيل والتلحين والكتابة الروائية والسيناريستات الفنون التشيكلية والنحت والشعر، ويجب الوقوف بجوار كل أنواع الفنون، والموهوب لازم يثقل موهبته بالدراسة، والمنتدى يكون مسئول عنه لأن الفن ليس موهبة فقط الثقافة الفنية والدراسة مع الموهبة تثقلها".

وتعليقا علي إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الدوم، قالت إلهام شاهين، إن البرنامج مهم، وإنها تلتقى الكثير من الشباب ممن يبحثون عن فرصة والمواهب في كل المجالات عديدة ولكن أصحابها لا يعرفون كيف يوصلونها للناس، وبالتالى البرنامج يمنحهم تلك الفرصة لاكتشاف موهبتهم ويعرف الناس عليهم وهو دور كبير ومهم، وأمر يجعل الشباب مهتم بالثقافة بدلا من اهتمامهم بأشياء تضرهم، مؤكده أنها داعهمة ومساندة للبرنامج وفكرته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".