شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض دار الأوبرا خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر يوليو تستضيف خلاله لاول مرة فرقة باليه مسرح إيتوال الايطالية والتى تعد أحد أهم الفرق المتخصصة فى العالم لتقدم عرض مصاص الدماء بالقاهرة والاسكندرية على مدار 4 ليالى هى الخميس ، الجمعة ، السبت ، الأحد 28 ، 29 ، 30 ، على المسرح الكبير ومساء الأحد 31 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ، كما يقدم أوركسترا بيت العود السودانى امسيتين بالقاهرة والاسكندرية وذلك مساء الجمعة الأول من يوليو على المسرح المكشوف ومساء الأحد 3 يوليو على مسرح سيد درويش" أوبرا الاسكندرية ".

ويبدأ اوركسترا القاهرة السيمفونى عروضه الصيفية حيث يقيم حفلين على مسرح النافورة الاول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين الميتزوسوبرانو جالا الحديدي ، السوبرانو النمساوية إيلفيرا ماريا كاليف ، التنيور عمرو مدحت وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينريا مساء السبت 2 على والآخر مساء السبت 16 ، كما يقام حفل لفرقة كورال أوبرا القاهرة مساء الخميس 28 على مسرح الجمهورية .

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة 6 عروض على مدار الشهر تقام أيام السبت ، الاحد 2 ، 3 بمسرح الجمهورية والخميس والجمعة 21 ، 22 على مسرح النافورة والجمعة والسبت 15 ، 16 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

وتواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب، حيث يقام حفل لاعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الاحد 3 على المسرح الكبير ، وتقدم النجمة أنغام حفلا مساء الاثنين 18 على مسرح النافورة ، وتحتفل فرقة الانشاد الديني بالسنة الهجرية الجديدة مساء السبت 30 على مسرح الجمهورية ، كما يشهد مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلين لكل من مروة ناجي مساء الجمعة 22 والفنانة حنان ماضي مساء الجمعة 29 ، ايضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 25 ، 26 على المسرح الكبير .

ويستقبل مسرح الجمهورية عرض لحظة لفرقة الرقص المسرحي الحديث مساء الجمعة الاول من يوليو ، الى جانب عرض الجيبتانا لفرقة فرسان الشرق للتراث مساء يومى الخميس والجمعة 21 ، 22 ، هذا الى جانب العرض المسرحي الغنائي "الهدية" لاكاديمية الفنون مساء الثلاثاء والاربعاء 5 ، 6 ومساء السبت 16 بمسرح أوبرا دمنهور .

ويقدم مركز تنمية المواهب 4 حفلات وذلك مساء الثلاثاء ، السبت 5 ، 16 على المسرح الكبير ومساء الاحد 3 على المسرح الصغير ومساء الاحد 24 يوليو على المسرح المكشوف.

وتستقبل دار الأوبرا حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مساء الأحد 24 على المسرح الكبير ، وحفلى افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية للأغنية مساء الخميس 21 ، 28 على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " .

كما يقام بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض إيهاب مناع فى الفترة من 30 يونيو حتى 6 يوليو ، ورش الأطفال الفنية فى الفترة من 17 يوليو - 16 أغسطس ، اما قاعة زياد بكير يقام بها معارض هبة ممدوح من 30 يونيو حتى 6 يوليو ، سونيا صبحي من 17 - 23 ، دعاء الساعاتي من 26 - 31.