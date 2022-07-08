شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: منتدى المتحدة مشروع رائع وإشادة الرئيس بالدوم دليل وعيه بقيمة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد لليوم السابع، إن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الدوم والذي قدم مواهب مصر من كل المحافظات دليل على وعيه الكبير بقيمة الفن الحقيقي، وإيمانه بشباب مصر الموهبين، وأن الاستثمار في قوة مصر الناعمة واحدة من أولويات الرئيس.

وأشارت نبيلة إلى أنها تتمنى تقديم مواسم جديدة من برنامج الدوم واكتشاف المزيد من المواهب ليس فقط الفنية وإنما المواهب الأخرى، مثل الشباب ممن لديهم أفكار جديدة واختراعات وقادرون علي تقديم أفكار جديدة تساعد المجتمع.

وأضافت نبيلة عبيد أن فكرة برنامج الدوم فكرة عظيمة لأنه يبحث عن المواهب الحقيقية من عمق مصر، متمنية أن يتوسع البرنامج أكثر وأكثر، مؤكدة أن فكرة منتدى المتحدة للإبداع استثمار لمواهب مصر، وفكرة رائعة أدعمها بكل قوة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من أشكال التسويق للفكرة".