شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى لـ الخليج 365: منتدى المتحدة شىء راقٍ ونحن بحاجة كبيرة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة لوسى على منتدى المتحدة، الذى أعنلت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365": "برامج إكتشاف المواهب هي برامج مشجعة، ونحن بحاجة كبيرة لها في مصر، لأننا لدينا العديد من المواهب في كل أنحاء مصر، مواهب في كل المجالات، وأنا من خلال متابعتي لبعض حلقات الدوم أستطيع أن أقول إنه برنامج راقٍ وهادف".

وأضافت الفنانة لوسى: "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما كلامه في محله، ويفكر في الأجيال القادمة بشكل دائم، ويهتم بالفن والمرأة وصحة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا اهتمامه بالعشوائيات وستر البنات كي نعيش عيشة كريمة، فمهما قلت عنه لن أوفيه حقه فهو بالفعل يحب مصر وشعبها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

أكد الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".