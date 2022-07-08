شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: فى عز الأزمات العالمية يلتفت الرئيس للمواهب.. ومنتدى المتحدة عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان إيهاب فهمى، وكيل مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، على إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجارى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين فى مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم، قائلا: "فى عز الأزمات اللى بيمر بها العالم يلتفت الرئيس للمواهب الشابة".

وتحدث إيهاب فهمى فى تصريحاته، عن كواليس تكريم الرئيس للفنانين فى عيد الفطر السابق، وقال: وجهت لسيادته الشكر على اهتمامه بالفن والإبداع ولا أنسى جملته: ما تقدمونه فى الفن أهم من ألف كتاب".

وأضاف إيهاب فهمى: "نشكر الرئيس على دعمه للمواهب الشابة فى برنامج الدوم وده هيخلينا فى عالم أكثر تنويرا وتقدما".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انعقاد منتدى "المتحدة" للإبداع قبل نهاية العام الجاري، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين فى مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.

وذكرت المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين.

وأكدت الشركة أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".