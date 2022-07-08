شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لـ الخليج 365: منتدى المتحدة للإبداع له هدف عظيم وأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هانى شاكر، لـ"الخليج 365"، إن منتدى المتحدة للإبداع لاكتشاف كنوز مصر وقوتها الناعمة، والذى تقيمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، له هدف عظيم وأصيل، فمصر لديها كم كبير من المواهب التي تمثل قوتها الناعمة، والساحة تحتاج مزيدا من المواهب الحقيقية التي تحارب الظلام وتحارب الدخلاء علي مهنة الغناء والفن والفنانين.

وأضاف أمير الغناء العربى، تعليقا على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج "الدوم"، قائلا إنه دليل نجاح البرنامج الذي يحمل رسالة سامية، وهى اكتشاف مواهب مصر من كل المحافظات لنظهر قدرتنا الحقيقية، ونؤكد أن مصر بها مواهب تستحق أن يسلط عليها الضوء خاصة في ظل ما نسمعه من أغنيات تعطى انطباعا لدى الوطن العربي بأن هذا هو الفن المصري في الوقت الذي تذخر مصر بمواهبها وفنها الحقيقى.

وأضاف هاني شاكر أن مصر لديها كم كبير من المواهب التي تمثل قوتها الناعمة والساحة تحتاج مزيدا من المواهب الحقيقية التي تحارب الظلام وتحارب الدخلاء على مهنة الغناء والفن والفنانين.

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عّلق على منتدى المتحدة للإبداع لاكتشاف كنوز مصر وقوتها الناعمة، قائلاً: "مبادرة عظيمة دشنتها المتحدة للخدمات الإعلامية بعد توجيهات الرئيس السيسى لاكتشاف المواهبة العظيمة المتواجدة فى مصر كلها وكذلك فى الصعيد".