شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم لـ"الخليج 365": سعيدة بإشادة الرئيس السيسى ببرنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON"، وكانت ضمن لجنة تحكيمه، قائلة: "كنت سعيدة جدا بمواهب البرنامج وسعادتى تبلورت بإشادة الرئيس به ومتابعته للتجربة".

وأضافت الإعلامية نجوى إبراهيم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أول مرة أشارك فى لجنة تحكيم، فرحتى كانت أكبر لأنى لقيت ناس كتير عندها مواهب.. مكنتش مصدومة من عدد الموهوبين الكبير، لأنى دائما أحتك بهم وكنت أتمنى ظهورهم للنور".

وعن التحضير لمواسم أخرى من البرنامج، قالت: "هنشوف وجوه جديدة فى جميع المجالات.. أتمنى مشاركتى فى الأجزاء المقبلة من البرنامج".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج اسمه (الدوم).. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".