شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يشكر "المتحدة" على منتدى الإبداع: تكتشف مواهب من ربوع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عّلق الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على منتدى المتحدة للابداع لاكتشاف كنوز مصر وقوتها الناعمة، قائلاً: "مبادرة عظيمة دشنتها المتحدة للخدمات الإعلامية بعد توجيهات الرئيس السيسى لاكتشاف المواهبة العظيمة المتواجدة فى مصر كلها وكذلك فى الصعيد".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا الكثير من التعاون مع الشركة المتحدة وتقدم خدمات عظيمة جدا للفن، والمبادرة تجاوب على اسئلة كثيرة جدا فى ظل أن هناك أماكن مجهولة تستغل الشباب، ولكن المتحدة جعلت هناك قنوات شرعية لتنمية المواهبة طلما أن الشاب مبدع وموهوب".

وأضاف: "إحنا عاوزين نجيب حد زى عادل إمام، وأحمد زكى، والفنانين الكبار من المحافظات والدلتا وليس أن تقتصر على المحافظات الكبرى فقط، وإحنا أكثر من 100 مليون مواطن، وفينا العديد من المواهب، والرئيس مهموم بمرضنا ووجعنا وفننا، ونيابة عن كل زملائى بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخدمات الكثيرة المقدمة للفنانين".