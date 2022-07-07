شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: إشادة الرئيس بـ"الدوم" تؤكد متابعته الدقيقة لكل شيء ودعمه للإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة وفاء عامر، لـ"الخليج 365"، إنها سعدت للغاية بتعليق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ببرنامج "الدوم"، وذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، موضحة أن هذا الأمر أكد متابعة الرئيس بدقة لكل شيء من حوله، حتى برامج الشباب واكتشاف المواهب فهو يتابعها ويشاهدها، مما يعنى أنه داعم للإبداع باستمرار.

وأضافت وفاء عامر أن انتقاد الرئيس لكثرة برامج الطبخ أضحكنى وأسعدنى، لأن بالفعل المصريين لا يحتاجون لمن يعلمهم الأكل والإتيكيت، فنحن أفضل شعب، وأدركت أن الرئيس يدرك أنه لا بد من تقديم ما يمس كل فئات المجتمع وليس فئة واحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

وأكد الرئيس السيسي فى كلمته: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا فى هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".