شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصطحب زوجته للعرض الخاص لفيلمه "عمهم" وزحام بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص لفيلم "عمهم"، المقام حاليا بأحد سينمات مدينة الشيخ زايد، زحاما شديدا بعد وصول النجم محمد إمام، والذى اصطحب زوجته لمشاهدة الفيلم معه وسط الجمهور والمدعوين.

وكشف مؤخرا النجم محمد إمام عن كواليس فيلمه الجديد "عمهم" من إخراج حسين المنباوى، وتأليف وسام صبرى، حيث نشر إمام صورًا من كواليس الفيلم جمعت بينه وبين محمد سلام ومحمد ثروت، وكتب قائلاً: "بقالنا سنين بنشتغل مع بعض، بس كل مرة بنموت من الضحك".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.