شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد جميع تذاكر حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال كبير من جمهور النجمة أنغام على حفلها بدار الأوبرا المصرية يوم 18 يوليو الجارى، إذ نفدت تذاكر الحفل المقرر إقامته على مسرح النافورة بقيادة المايسترو هانى فرحات.

واحتفلت النجمة أنغام مؤخرا بتخرج ابنها عبد الرحمن من المدرسة، حيث نشرت صورًا له أثناء التخرج عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيونى يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة، وعقبال كل الولاد".

واحتفلت النجمة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وظهر نجلاها عبد الرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران، ولا زالت ترتدي حامل طبي لحماية الكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة منتصف مايو الماضي.

وفي سياق متصل انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".