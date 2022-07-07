شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينتهى من تصوير فيلمه "حظك اليوم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان كريم قاسم من تصوير فيلمه "حظك اليوم"، والمقرر إطلاقه خلال عام 2022، وأكد كريم أن أحداث الفيلم تدور فى ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التى يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه، ويشارك كريم قاسم فى بطولة الفيلم الممثلون هدى المفتى، طه دسوقى، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وشارك مؤخرًا النجم كريم قاسم فى مهرجان روتردام للفيلم العربى من خلال فيلم "خط فى دائرة" للمخرج محسن عبد الغنى، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى قصير من المهرجان القومى للسينما المصرية.

وقد نافس كريم قاسم فى موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن فى موسم رمضان 2022، وخاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذى نافس به فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث حظى بعرضه العالمى الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم فى مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.