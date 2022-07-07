شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تنشر صورة أثناء ممارسة التنس: لا تمنع نفسك من تجربة أشياء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أثناء ممارسة رياضة التنس، وعلقت على الصورة: "لا تمنع نفسك من تجربة أشياء جديدة.. ثق بنفسك.. افعل ما تحب".

ويعرض لريم مصطفى حالياً مسلسل "الثمانية" على إحدى المنصات الرقمية، وتقدم ريم فيه دور البطولة النسائية أمام أسر ياسين وخالد الصاوى والعمل تأليف تركى آل الشيخ وإخراج أحمد مدحت ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا إسكندر، جهاد سعد، فراس سعيد، منذر رياحنة، فاطمة ناصر، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

واستأنفت ريم مصطفى قبل أيام، تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشاركت ريم مصطفى خلال سباق الدراما الرمضانية 2022، في بطولة مسلسل "suits بالعربى" إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.