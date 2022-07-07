شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ميلان يعُلن رحيل نجم الفريق بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على أموال والتعاقد مع لاعبين جدد.

ميلان يعلن رحيل لورينزو كولومبيو لفريق نادي ليتشي

وكشف الروسونيري اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو الجارى عن إعارة المهاجم الشاب لورينزو كولومبيو إلى نادي ليتشي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

ونشر الفريق الإيطالي بيان عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ان فريق ليتشي سيكون لديه خيار تفعيل الشراء في صفقة اللاعب كولومو ولكنه يمُكن له إعادة شراءه من جديد في المستقبل القريب خاصة ان اللاعب صغير السن.

وشارك اللاعب لورينزو كولومبو مع فريق ميلان تحت 17 عامًا وسجل 14 هدف في 25 مباراة، وشارك مع الفريق الأول في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم في 10 مباريات في جميع المسابقات وقام بتسجيل هدف وحيد ولم يقم بصناعة أي هدف آخر.

ميلان يحصل على لقب الكالتشيو الموسم الماضي

جدير بالذكر أن ميلان احتل المركز الأول وحقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد ستة وثامنون نقطة جمعهما من لعب ثمانية وثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في ستة وعشرين مباراة وتعادل في ثمانية مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة مناسبات.