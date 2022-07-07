شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن عن برنامج "الدوم": المواهب الحقيقية تتوه وسط زحام أنصاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج تامر محسن على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON"، وكان "محسن" ضمن لجنة تحكيمه، قائلا: "إن تعليق الرئيس على برنامج الدوم هو إشارة لا بد من الانتباه لها واستثمارها، لأنه يعبر عن توجه سياسى برعاية الفنون ودعم المواهب وإعلاء قيمة الإبداع".

وأضاف تامر محسن فى تصريح لـ"الخليج 365": "سبب حماسى للمشاركة فى البرنامج هو أنه بحكم عملى كمخرج تصلنى آلاف الرسائل من مواهب تبحث عن فرصة. وواضح تماما أن فيه مشكلة عندنا فى آليات اكتشاف المواهب وتقديم فرص لهم. لأنه ليس من الطبيعى أن تكون طريقة البحث عن الفرص هى إرسال الرسائل الشخصية عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعى. فمصر بلد كبيرة ومليئة بالموهوبين الحقيقيين اللى للأسف بيتوهوا وسط زحام وضجيج أنصاف وعديمى الموهبة أو الباحثين عن الشهرة. هذا يخلق عند المواهب تصور أن الفرص بتكون فقط لأصحاب العلاقات أو الوسايط أو أبناء الفنانين، وده مش حقيقي".

وتابع المخرج تامر محسن: "كلنا فى الفن نبحث عن النجاح، وده لا يمكن تحقيقه بالاستعانة بأنصاف الموهوبين. وجود منفذ لاكتشاف وتقديم المواهب للجمهور مثل برنامج الدوم يخلق طاقة أمل عند الشباب. ويحقق المهنية والاحترافية فى الاختيار. ويعلم الأجيال الجديدة من المشاهدين أن النجاح مش ضربة حظ.. النجاح مشوار من التعب والجهد والدراسة والاستعداد للفرصة.. وأنا مدرك تماما إن فى الدورات القادمة لبرنامج الدوم هيحقق نجاحا أكبر لأن البرنامج أصبح أكثر شهرة، ومع إعلان القائمين على البرنامج لبداية موسم جديد.. هيكون فيه إقبال كبير وتنافس شديد فى مرحلة الاختيار. مما يضمن وصول مواهب حقيقية عديدة لمراحل التصفيات".

واختتم تامر محسن تصريحاته: "كل ما أتمناه هو أن كل القطاعات المنوطة بالثقافة والفن تنتبه لهذا التوجيه وتعمل عليه، بمعنى أن اكتشاف المواهب هو مجرد بداية.. لكن الأهم هو استثمار ورعاية هذه المواهب وخلق فرص لهم.. وده لن يتحقق عبر مجموعة من المسلسلات الرمضانية فقط، فنحن نحتاج للعودة إلى البراح والزخم الثقافى والفنى بعودة النشاط الحقيقى للمسارح وقصور الثقافة ومسرح الجامعة بمنافساته القوية، والحفلات الغنائية ليس فى القاهرة فقط، ولكن فى كل محافظات مصر.. والتوسع فى إنتاج الأفلام القصيرة والتسجيلية.. والقنوات والقاعات المدعومة لكى تعرض منتجا ثقافيا وفنيا لا يبحث فقط عن تحقيق أرباح تجارية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد ببرنامج "الدوم" والذى عرض على شاشة قناة "ON" خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك بعض البرامج التليفزيونية القادرة على إظهار مواهب وقدرات الشباب مثل برنامج "الدوم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج اسمه (الدوم).. لما البرنامج اشتغل إده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".