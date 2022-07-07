شكرا لقرائتكم خبر عن "ماستر كلاس" للفنان محمود حميدة بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط مع الفنان محمود حميدة الذى تحمل الدورة الثامنة والثلاثين اسمه والتى تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على إقامة "ماستر كلاس" بدلا من ندوة التكريم التى ستقام فى الثانية عشر ظهر السبت الموافق ٨ أكتوبر بقاعة الندوات بفندق شيراتون المنتزة.

و"الماستر كلاس" بحضور ضيوف المهرجان من صناع السينما فى مصر ودول البحر المتوسط وجمهور الإسكندرية، حيث سيتضمن مسيرته الفنية ومساهمته فى مجال الثقافة السينمائية كمؤسس لأكاديمية تعليم فنون السينما وكمؤسس لمجلة الفن السابع وإنتاجه لعدد من التجارب السينمائية المهمة،كما سيتم إهداء النجم محمود حميدة علم المهرجان تقديرا لعطائه الكبير للسينما المصرية ممثلا ومنتجا، وتكريمه من نقابة المهن السينمائية ونقيبها المخرج مسعد فودة وغرفة صناعة السينما برئاسة الكاتب والمنتج فاروق صبري.

فيما انتهى الكاتب الكبير عاطف بشاى من تأليف الكتاب الذى يروى المسيرة الفنية للنجم محمود حميدة وسيتم توزيعه خلال الفعاليات.