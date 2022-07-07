شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار ريهام عبد الحكيم فى عزاء والدتها وسليم سحاب أول المعزين (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء السيدة تهانى أحمد، والدة المطربة ريهام عبد الحكيم بمسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم، والتي وافتها المنية أمس الأول الثلاثاء، وشيعت جنازتها من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وانهارت ريهام عبد الحكيم من البكاء خلال تلقيها العزاء، وواستها صديقاتها، فيما حرص المايسترو سليم سحاب على أن يكون أول الحاضرين.

كانت قد أعلنت الفنانة ريهام عبد الحكيم مساء أول أمس عن وفاة والدتها، عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت قائلة: انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدي، صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

يذكر أن المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرا أحيت حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت عددا من أغانيها، منها عاشق سارح في الملكوت وبالورقة والقلم وفيها حاجة حلوة، كما قدمت أغاني لمطربي الزمن الجميل منها يا حبيبتي يا مصر ومالي وأنا مالي وأما براوة وعيني يا عيني على العاشقين.