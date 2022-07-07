شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "أشباح الأوبرا" على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مسرحية "أشباح الأوبرا " على مسرح الهناجر بداية من يوم 11 وحتى 26 يوليو، فى الساعة 8 مساء، وهى نتاج ورشة الهناجر الأولى للممثل الشامل تدريب كل من أحمد حمدى رؤوف (غناء)، ضياء شفيق (استعراضات)، مروة رضوان (تمثيل) والتى قامت بكتابة واخراج العرض، الحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقي تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة.

فيما يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف والتابع للمجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى احتفالات عيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتبدأ في الرابعة عصراً وتشمل ورش فنية، عرض الأراجوز، عرض تنورة، عروض فنية لفريق ذوي القدرات الخاصة ، فقرات فنية مقدمة من جمعية القائدات المرشدات ، عرض الساحر، عروض فريق الحديقة للفنون الاستعراضية، عروض فريق كذا لون للعرائس والمسرح الأسود ، عروض فريق كورال سلام بالحديقة ، الى جانب عروض الكترونية على قناة المركز باليوتيوب وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .