شكرا لقرائتكم خبر عن فينا كرش من بعض.. محمد هنيدي يقارن صورته مع ابنه أحمد في الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره بصورة له من الطفولة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وبجوارها صورة لابنه في نفس المرحلة العمرية والتي ظهرا فيها وهما على ضفاف أحد الشواطئ مرتديين المايوه، وكتب ساخراً "انا واحمد ابني، فينا كرش من بعض"، وسرعان ما استقبل البوست تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره ليسارع ويضيف صورة جديدة لابنه في الفترة الحالية داخل صالات الجيم وكتب "احمد بعد ما خان عهد كرش العيلة وقالي لن أعيش بكرش ابي وعمل فورمه وبقي فرفور".

كما أضاف هنيدي في التعليقات قائلاً "احمد لاعب كورة محترف ودلوقتي نفسي يبقى لاعب كورة مشهور ويبقى خليفة هاري ماجواير"، في إشارة ساخرة للاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذى يسخر منه الكثيرون بسبب أخطائه الدفاعية القاتلة.



محمد هنيدي وابنه احمد

من جانب آخر أكد الفنان الكوميدى الكبير، أن الحج مدرسة كبيرة، متمنيا حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل الحجاج، ونشر عبر تويتر تعليقا على فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة في السعودية، قائلا: "الحج مدرسة عظيمة، فخليك أستاذ فيها، لأن الحج يبدأ منك، حج مبرور وسعي مشكور".