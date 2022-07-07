“قمرجي” لـ فارس كرم تتخطى المليون بيومها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح النجم اللبناني فارس في تحقيق أكثر من مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة “قمرجي”، وذلك بعد 24 ساعة فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

و“قمرجي” هي الأغنية الثانية من الميني ألبوم الجديد الذي يقوم بطرحه فارس بالتعاون مع شركة “روتانا”، حيث سيتابع طرح باقي الأغاني خلال فصل الصيف الحالي.

وتعاون فارس كرم في أغنية “قمرجي” مع فارس اسكندر من حيث الكلام واللحن، أما توزيع الأغنية فحمل توقيع الموزع الموسيقي المبدع عمر صباغ.

يذكر أن فيديو كليب أغنية “قمرجي” تولى إخراجه هس غدّار، الذي قدم فارس بفكرة جميلة ومختلفة، تناسب موضوع الأغنية.