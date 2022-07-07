“غلبان”.. هدية أصالة لجمهورها في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة بعنوان “غلبان”، من كلمات منه القيعي، وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد طارق يحيى.

وتعتبر هذه الأغنية هي الاولى من ألبوم أصالة المصري المقرر طرحه تباعًا في الفترة المقبلة.

وقالت أصالة في تغريدة: “قبل العيد بنتحضّر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّه جديده قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد .. أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص .. مشان الوعد الّلي أنا تأخّرت عليه شلت هالحلوه من بين أخواتها لتكون بين إيديكم بتمنّى تكون إلكم معها أحلى الذكريات“.

وكانت أصالة قد كشفت أن الالبوم الجديد انتهى العمل به ويتضمن أغنيات جميلة وصور جميلة بشكل غير مألوف.