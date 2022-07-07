لطيفة التونسية تسأل متابعيها.. “نعيش الحياة إزاي؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الخاص في “تويتر”، صورة جديدة وجّهت من خلالها سؤالاً غريباً لجمهورها.

وكتبت لطيفة معلّقةً على الصورة: “الحياة دي هنعيشها مرة واحدة… يبقى نعيشها إزاي؟”، فتفاعل معها جمهورها بشكل كبير وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات، كما تم تداولها بشكل واسع عبر العديد من المنصات الرقمية.

وكانت لطيفة قد شوقت جمهورها لألبومها الجديد بصورة، مع التعليق: “مين مستني ألبومي الجديد؟”.

ومن المقرر أن يُطرح الألبوم قريباً، حيث يتضمن ست أغنيات متنوعة بين اللهجتين المصرية والتونسية، ولأول مرة ستغني المطربة التونسية باللهجة العراقية، وصوّرت ثلاث أغنيات ستطرحها خلال عيد الأضحى، الذي يهل علينا خلال أيام قليلة.