كريم عبدالعزيز.. أحمد عز مكسب إنساني والغيرة موجودة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم كريم عبدالعزيز نجاحاً كبيراً، من خلال دور بطل المقاومة المصري أحمد عبدالحي (كيرة)، الذي يجسد شخصيته في فيلم “كيرة والجن”، الذي تصدر شباك التذاكر في أول أسبوع عرض بدور السينما المصرية.

وتحدث كريم عبدالعزيز عن كواليس الفيلم الذي جمعه بالنجمين أحمد عز وهند صبري، مع المخرج مروان حامد، وأبرز الصعوبات التي واجهتهم، ورأيه في الغيرة الفنية بين النجوم.

في البداية، أكد كريم عبدالعزيز أن شخصية كيرة هي أول شخصية تاريخية يجسدها في حياته وهي شخصية مغرية.

وأوضح كريم، في تصريحاته عن تفاصيل الشخصية: “صنعنا فيلم كيرة والجن بدمنا، وشخصية أحمد كيرة كان من رجال سعد زغلول، وكان يتودد للإنجليز ويتعرض للتنمر من زملائه، لكن الفدائي المصري خدعهم واستغل المعامل الخاصة بمدرسة الطب لصناعة المتفجرات التي قتلهم بها”.

وعن كواليس وتجهيزات شخصيته في “كيرة والجن”، قال كريم عبدالعزيز: “في البداية أنا أختار العمل بناء على إحساسي، فالعمل الذي اختاره هو الذي يلمس قلبي ويحرك مشاعري ولو فشل العمل في مس قلبي ليس معناها أنه عمل فاشل، لكنني لا أوافق على تقديمه”.

وتابع: “جهزت للشخصية مع الكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، عن طريق عقد جلسات العمل لدراسة الشخصية، سبقتها قراءة مطولة للشخصية فالعمل صعب، ولا توجد به مشاهد سهلة”.

وعن علاقته بأحمد عز في العمل، ورأيه في الغيرة الفنية بين النجوم الشباب، رد كريم عبدالعزيز موضحاً: “أحمد عز مكسب على الصعيد الإنساني، قبل الصعيد الفني فهو فنان متميز وموهوب، وأنا سعيد بعلاقة الصداقة التي نشأت بيننا”.

وأضاف عبدالعزيز: “الغيرة الفنية موجودة في الوسط الفني، لكن غيرة دون ضرب في الظهر، التمثيل مباراة والممثلون لاعبون، ويجب التعامل على هذا الأساس لأن النجاح نجاح للعمل كله”.

وعن سر تعاونه المتكرر مع المخرج مروان حامد، أوضح كريم عبدالعزيز: “نجاحي مع مروان حامد يعود لاتفاقنا على الصعيدين الفني والإنساني، بالإضافة إلى التفاني والإخلاص في العمل، كما أنني أحمل تقديراً خاصاً للكاتب الراحل مروان حامد، وعلاقتنا أسرية وفنية”.

وعن توقعاته لإيرادات الفيلم، قال كريم عبدالعزيز: “درست الإخراج، لذلك أنا على دراية جيدة بأهمية شباك التذاكر، خاصة بالنسبة لفيلم ضخم الإنتاج مثل كيرة والجن، حيث تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه..”.

وأخيراً.. كشف كريم في تصريحاته عن أعماله المقبلة، مؤكداً أنه موجود في رمضان 2023 بمسلسل “الصباح”، للمخرج بيتر ميمي، ويقدم شخصية حسن الصباح، قائد جماعة الحشاشين، الذي وضع بذرة الإرهاب، مؤكداً أنه سيكون مسلسلاً ضخماً، وسيتم تصويره داخل وخارج مصر.