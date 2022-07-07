شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الدعاء له.. سعد الصغير لـ محمود الليثى: دائما فى ضهر بعض أخويا اللى بحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المطرب محمود الليثى، لصديقه المطرب سعد الصغير فى الحرم النبوى، وكتب سعد الصغير عبر حسابه على إنستجرام قائلا:"أخويا وحبيبي وعشرة العمر أبو سيد.. ربنا يخليك ليا ياحبيبي ودايما في نجاح كدة يارب ومبسوط دائما في ضهر بعض أخويا بجد اللى بحبه من قلبى، وربنا عارف أنت عندى إيه ربنا يحميك يا حبيبي ويكرمك بإذن الله، واللهم تقبل منك يارب حبيبى يا أبو سيد تسلم ياغالى".



محمود الليثى يدعو لسعد الصغير أمام الكعبة

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

كان سعد الصغير أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض لها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجسيده سيدة، وشبهه الكثيرون بالراحل محمد عوض فى بعض أفلامه.