شكرا لقرائتكم خبر عن "باتمان" من السينما الأمريكية إلى محطة مترو حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط جمهور السينما حول العالم بشخصية "باتمان" ذلك الشخص الخارق الذى أقسم أن يحارب الجريمة أينما وجدت وأن ينتقم من المجرمين جميعاً دون أن يصبح واحداً منهم، فلا يقتل أو يغتال أحدهم مهما حدث، وخلال الأيام الماضية تصدر هاشتاج "باتمان حلوان" مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن نشر مستخدمون منشورات ادعوا فيها إن كل منهم هو شخصية "باتمان" الحقيقية، وتحول الأمر إلى تحدى بينهم عبر مواقع التواصل انتهى بأن حدد أحدهم يوم 13 أغسطس فى الواحدة ليلًا أمام محطة مترو حلوان، ليتقابل كل من يقول إنه "باتمان" ليثبت أنه "باتمان" الحقيقى، ليغرد ناشطون #معركة_حلوان_باتمان_الحقيقى.

لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وهم 4 أشخاص تبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلالها فى تحقيق مكاسب مادية .

استثمر نجاح شخصية البطل الخارق المفضل بالنسبة للملايين فى أرجاء العالم عن طريق إعادة تقديمه من خلال مجموعة أفلام سينمائية، بدأت عام 1943 بفيلم بعنوان "باتمان" وكانت قصة الفلم مبنية على كومكس باتمان المنتجة من قبل دى سى كومكس، الفيلم من إخراج لامبرت هليير وبطولة لويس ويلسون و دوغلاس كروفت و جوزيف كارول نايش و شيرلى باتيرسون.

ولعل من أهم الأفلام التى تناولت شخصية باتمان، فيلم The Dark Knight الصادر عام 2008 وصفه النقاد بأنّه حقق طفرة فى تاريخ أفلام الأبطال الخارقين، حيث نقلها الفيلم من فئة أفلام الإثارة الهزلية إلى فئة الأفلام الأكثر عمقًا التى تحمل بعدًا فلسفيًا.

انتهى الجزء الأول Batman Begins بلقاء جيم جوردون (جارى أولد مان) وباتمان (كريستيان بيل) الذى أخبره خلاله بظهور مجرم مختل فى المدينة يترك ورقة كوتشينة تحمل صورة الجوكر فى مسرح الجريمة، ومن تلك النقطة تحديدًا تنطلق أحداث الجزء الثانى حيث يقوم الجوكر (هيث ليدجر) باقتحام أحد البنوك وسرقة أرصدة المنظمات الإجرامية، ومن ثم يبدأ باتمان فى تحرى الأمر سعيًا وراء الإيقاع بالجوكر وإلقاء القبض عليه، وأثناء ذلك يقوم الجوكر باغتيال مجموعة من الشخصيات البارزة فى جوثام، ويظهر على وسائل الإعلام مهددًا بتنفيذ عدة هجمات إرهابية لن تتوقف إلّا فى حالة خلع باتمان قناعه وكشف هويته الحقيقية، مما يتسبب فى انقلاب الرأى العام عليه.

حقق الفيلم نجاحًا كبيرا عند طرحه بدور العرض، حيث تخطى إجمالى الإيرادات التى حققها على مستوى العالم حاجز المليار دولار أمريكي، كما تم ترشيحه لأكثر من 140 جائزة فى المهرجانات الفنية المختلفة، وتمكن من حصد 62 جائزة منهم بالفعل، كما حقق رقمًا قياسيًا فى عدد الترشيحات لجوائز الأوسكار التى بلغت 8 ترشيحات وقد فاز الفيلم بجائزتى أوسكار بالفعل هما أوسكار أفضل مونتاج صوتى وأوسكار أفضل ممثل مساعد التى ذهبت إلى الراحل هيث ليدجر عن أدائه لدور الجوكر.

وجاءت قائمة الأفلام التى تناولت شخصية باتمان الخارقة، على النحو التالى:

Batman (1943)

باتمان وروبن (1949)

باتمان: الفيلم (1966)

باتمان (1989)

عودة باتمان (1992)

باتمان: قناع الوهمية (1993)

باتمان للأبد (1995)

باتمان وروبن (1997)

باتمان يبدأ (2005)

فارس الظلام (2008)

صعود فارس الظلام (2012)

باتمان ضد سوبرمان: فجر العدل (2016)

فرقة الانتحار (2016)

فيلم ليغو باتمان (2017)

دورى العدالة (2017)

جوكر (2019)

باتمان (2022)