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وزير السعادة وناس حلوة وبحبك.. عمرو دياب يشوق جمهوره بـ 3 أغانى جديدة

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القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب برومو لثلاثة أغنيات جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، وضم البرومو أسماء ثلاثة أغاني هي " وزير السعادة"، "ناس حلوة"، و"بحبك"، ولم يكشف الهضبة عن طبيعة الأغاني وما اذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا، ودفع البرومو جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة خاصة وأنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

 

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022  حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

وتقول كلمات الأغنية :

ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

ايه تجنني عملتك ايه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يانهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

طب معقول في كده يانهار ابيض

حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد

هنا هنا غير

ده انت في دخلتك تسحر تثبت

قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت

ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت

وأنا بغير

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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