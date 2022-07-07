شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السعادة وناس حلوة وبحبك.. عمرو دياب يشوق جمهوره بـ 3 أغانى جديدة والان مع تفاصيل الخبر
ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .
أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.
وتقول كلمات الأغنية :
ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا
احلوينا أوي الله
لو هتفضل ع النظام ده لا لا
كده كتير حبيبي
ايه تجنني عملتك ايه
بتسحرني يابن الايه
ولعبت يانهار طلة
كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير
طب معقول في كده يانهار ابيض
حد كل ماده بيحلى ازيد وازيد
سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد
هنا هنا غير
ده انت في دخلتك تسحر تثبت
قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت
ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت
وأنا بغير