شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السعادة وناس حلوة وبحبك.. عمرو دياب يشوق جمهوره بـ 3 أغانى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب برومو لثلاثة أغنيات جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، وضم البرومو أسماء ثلاثة أغاني هي " وزير السعادة"، "ناس حلوة"، و"بحبك"، ولم يكشف الهضبة عن طبيعة الأغاني وما اذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا، ودفع البرومو جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة خاصة وأنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .