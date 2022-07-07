شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: لم أتصالح مع حمو بيكا وكل واحد فى حاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب عمر كمال لـ"الخليج 365"، إنه لم يتصالح مع مطرب أغانى المهرجانات حمو بيكو، وأن كل منهما يعمل فى حاله بعيدا عن الآخر، وهذا الأفضل بالنسبة لهما.

وفى سياق مختلف أوضح كمال أنه لن يستعين براقصات فى كليباته سواء أجنبيات أو مصريات، وهذا بناءً على طلب العديد من متابعينه الذين قالوا له إنه لن يحتاج إلى الراقصات في كليباته لكى يحقق نجاح، خاصة أن هناك متابعين كثيرون يرفضون تلك الظاهرة فى الكليبات المصرية.

وحل الفنان عمر كمال ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 مساء كل خميس، ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء المقرر عرضه قريبا، يكشف كمال عن العديد من الأسرار والكواليس.



عبد الباسط حمودة عبد الباسط حمودة



من كواليس الكليب من كواليس الكليب

وانتهى الفنان عمر كمال من تصوير أحدث كليباته التى يتعاون فيها معه حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، والأغنية بعنوان "حلوين"، كلمات وألحان عمر القاضى، وتوزيع إسلام شيبسى، وإخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.

وكان المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد علق على استقالة هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربى من منصبه، مؤكدا رفضه لهذه الاستقالة، وتابع قائلا: "بقوله وحياة تربة بنتك ما تستقيل".

وناشد عبد الباسط حمودة الفنان هاني شاكر بالرجوع عن الاستقالة، مشددا على أنه ضد استقالته من نقابة المهن الموسيقية، ووجه عبد الباسط حمودة نصيحة لنجوم المهرجانات الشعبية قائلا: "غنوا راب أحسن".

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