شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت جنان".. رامى صبرى يطرح أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى صبرى، أغنيته الجديدة "أنت جنان"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات إسلام الجرينى، وألحان تيام على، وتوزيع جلال الحمداوى، وكان المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان"هى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى، ومكس وماستر جلال حمداوى.



رامى صبرى يعلن عن أغنيته الجديدة

من ناحية أخرى يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد، وكان الفنان رامي صبرى، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى.

وأحيا رامي صبري الشهر الماضى حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور.

وشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.