شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم "الطير المسافر" عن الموسيقار الراحل بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصحفية والناقدة فايزة هنداوى، صاحبة فكرة وسيناريو فيلم "الطير المسافر" للموسيقار الراحل بليغ حمدي، إنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم، وسيدخل مراحل المونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة.

وأضافت هنداوي - في تصريحات صحفية - أن بليغ حمدي استطاع تلحين نحو 3000 أغنية، وتمتاز ألحانه بالتنوع والثراء، من بين الأغاني الرومانسية والدينية والوطنية، وأنه لحن لكبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي، منهم كوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ومحمد العزبي.

وأوضحت أن لديها ذكريات تجمعها مع موسيقى الراحل بليغ حمدي حيث كان الموسيقار المفضل لكل العائلة ولذلك منذ صغرها وهي تعشق فن الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتقدره، لأنه من الموسيقيين الذين ظلموا ولم يأخذ حقه كفاية بسبب المشكلة التي حدثت له "حادث سميرة مليان" وأدت لسفره خارج مصر، وعند عودته كان مهزوما.

وأعربت هنداوي عن سعادتها بتجربتها الأولى من خلال تأليف فيلم "الطير المسافر" والذي يجسد الأحداث التي أثرت في الموسيقار بليغ حمدي وبالتالي أثرت عليه نفسياً وصحياً، من خلال الاستعانة بالمقربين منه وعن طريق البحث والتدقيق فيما يخص بليغ حمدي، كما استعانت ببعض أغراضه الشخصية لظهورها بالفيلم.

وأشارت إلى أنه كان متأثراً بالتراث والفلكلور الشعبي كما هو واضح في الكثير من ألحانه، وقد ساهم في اكتشاف العديد من المطربين مثل على الحجار وسميرة سعيد، وعفاف راضى ، وميادة الحناوي، وردة الجزائرية، وهناك تجربته الهامة مع عبد الحليم حافظ ، ومحمد رشدي والعزبى، وتجربته مع كوكب الشرق ام كلثوم، وتجربة الأغانى الدينية مع النقشبندى.