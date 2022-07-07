شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشوق جمهورها لألبومها الجديد: سعيدة جدًا بالنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة إليسا، جمهورها لألبومها الجديد، لافته أنها في مرحلة منتصف الطريق للانتهاء منه، ونشرت إليسا، صورة لها فى الاستوديو من كواليس التسجيل، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"اشتقت إلى أيام الاستوديو ومن الجيد أن أعود لتسجيل الألبوم نحن في منتصف الطريق وأنا سعيدة جدا بالنتيجة حتى الآن مين متحمس".



تويتة إليسا

واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 150 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" 150 مليون في هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي في هذه اللحظة".

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكيه.