شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تكشف عن تحضيرها لعدد من الأغانى الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كارول سماحة، عن تحضير مجموعة من الأغانى الرومانسية باللهجتين المصرية و اللبنانية، عبر حسابها على تويتر، وكتبت كارول، قائلة:"بما ان كتير من المحبين والفانز من جميع البلدان العربية عم بطالبوني بكثافة باللون الرومانسي ،وبما إنه رأيكم بيهمنى كتير وما بحب زعلكن".

وتابعت:"بخبركم اني بصدد تحضير مجموعة أغاني رومانسية لبنانية ومصرية مع أسماء كبيرة بتعرفوها وأسماء لأول مرة بتعامل معها و رح تشكل مفاجأة بحبكم كتير".

وطرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين النجمة اللبنانية والمخرجة المصرية، حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب "شكرا"، وآخر كوميدى بكليب "bon voyage" ، وآخر استعراضى بكليب "ياشباب يابنات".

استطاعت سماحة فى الكليب وبتوجيه من المخرجة بتول عرفة، أن تخطف جمهورها خلال دقائق معدودة، في رحلة صيفية تتمثل في نقلات درامية، تجسد فرحة الخروج من الضغوطات والمسئوليات، والإبحار في قضاء أوقات راحة، من خلال استعراضات قوية تتميز بالطاقة والإنطلاق، من تصميم هادى عواضة.

ولم تقتصر بهجة الفيديو كليب في الإستعراضات فحسب، بل عملت المخرجة بتول عرفة، على التركيز بكافة التفاصيل التى تجعل من الفيديو كليب مصدر طاقة وبهجة كبير، بداية من ألوان الملابس والحقائب التي ظهرت بالفيديو كليب، وصولاً إلى ألوان الصورة التى ظهر بها العمل، كما أنه للمرة الأولى يتم التصوير فيها داخل السوليدير بقلب بيروت.

وساهمت المناظر الطبيعية في مدينة لبنان، التي كانت شاهد عيان على تصوير الفيديو الكليب، في نقل صورة البهجة كاملة، ونظراً للروح المميزة لشعب لبنان، استطاع صناع العمل بالتعاون مع مساهمة الجمهور، أن يقوموا بتصوير مشهد بأحد الشوارع الرئيسية بلبنان، والذي أعاق المرور خلال فترة التصوير، بكل سهولة وترحاب من قبل الجمهور اللبنانى.

أغنية "أجازة"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج: لايف ستايلز ستديو، وإخراج: بتول عرفة