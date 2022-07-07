شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيلم "كيرة والجن" و"بحبك" و "عمهم" بـ 20 جنيها.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجا ضخما يتصدره استكمال المرحلة الثانية من مشروع "سينما الشعب" والذى يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية، التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن أهم المناطق السياحية والمحميات الطبيعية المصرية وهى "سيوة واحة الشروق والغروب" و "صباح الخير يا سيوه"، إلى جانب عرض أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، "عمهم" بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.

كما يعرض فيلم "بحبك" بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني حيث تعرض الأفلام بالمواقع المشاركة فى المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية والتي تصل إلى 9 مواقع في 7 محافظات هي "قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا و 23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء".

وكانت وزيرة الثقافة قد اصدرت قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين ( 10 صباحا و 1 ظهرا ) لعروض سينما الشعب إلى 20 جنيه على انت تكون باقي مواعيد الحفلات بسعر 40 جنيها للتذكرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب ، هذا الى جانب عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، ورش عمل فنية متنوعة، وفعاليات موسيقية وغنائية بجميع المواقع التابعة كما تبث القناة الرسمية للهيئة على يوتيوب عروض الموسم المسرحي الحالي.