شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يقضي إجازة مع عائلته فى إسطنبول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالفنان هاني شاكر صور له مع عائلته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث يقضي الفنان هاني شاكر إجازة برفقة عائلته في اسطنبول وعلق هاني شاكر على الصورة االتي نشرها بـ"من إسطنبول ...إفطار جميل"



هاني شاكر من اسطنبول



هاني شاكر



هاني شاكر و نهلة توفيق

ومن جانبه كان قد قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة رفضت استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين بعد تقدمه باستقالة مكتوبة وموقعه باسمه.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر تقدم باستقالته رسميًا لمجلس النقابة منذ فترة وجاء نص الاستقالة كالتالى:

أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين،