ظهور نادر لوالدة الفنان ” تامر حسني ” في العرض الخاص لفيلم بحبك

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 02:55 مساءً - أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم (بحبك) للنجم تامر حسني في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر .

وشهد العرض الخاص حضور صناع الفيلم وأبطاله .. كما تواجدت أيضا والدة الفنان تامر حسني في ظهور نادر لها وزوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” وشقيقه المنتج حسام حسني .

كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للفيلم من بينهم : علي ربيع، خالد أنور، كريم عفيفي، الشاعر تامر حسين، المنتج هاني محروس، والمنتج وليد منصور .

ومن المقرر أن يبدأ طرح الفيلم بدور العرض للجمهور اليوم الخميس لينافس ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك .

يذكر أن فيلم بحبك يشارك في بطولته كلا من : تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وغيرهم .. ويعد الفيلم هو التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر حسني .