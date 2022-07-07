كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 02:55 مساءً - أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم (بحبك) للنجم تامر حسني في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر .
وشهد العرض الخاص حضور صناع الفيلم وأبطاله .. كما تواجدت أيضا والدة الفنان تامر حسني في ظهور نادر لها وزوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” وشقيقه المنتج حسام حسني .
كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للفيلم من بينهم : علي ربيع، خالد أنور، كريم عفيفي، الشاعر تامر حسين، المنتج هاني محروس، والمنتج وليد منصور .
ومن المقرر أن يبدأ طرح الفيلم بدور العرض للجمهور اليوم الخميس لينافس ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك .
يذكر أن فيلم بحبك يشارك في بطولته كلا من : تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وغيرهم .. ويعد الفيلم هو التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر حسني .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لوالدة الفنان ” تامر حسني ” في العرض الخاص لفيلم بحبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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