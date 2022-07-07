شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو أول أفلام watch it الأصلية "جدران" قبل عرضه الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الرقمية البرومو الدعائى لأول أفلامها الأصلية "جدران" الذى تقوم ببطولته النجمة درة، وذلك تمهيدًا لعرض الفيلم حصريًا على المنصة يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، والفيلم ينتمى لأعمال الرعب ويشارك في بطولته نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

وعرضت منصة watch it عددًا من أعمالها الأصلية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ريفو" المكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومسلسل "تحقيق" من 12 حلقة بطولة أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى وإخراج شانك.

ومن أعمال المنصة الأصلية أيضًا مسلسل "إسعاف يونس" من 10 حلقات وبطولة بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق وإخراج معتز التونى، و"شديد الخطورة" من 7 حلقات بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، خالد كمال، محمود حجازى، تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.

وأضافت watch it مؤخراً إلى مكتبة الأعمال التى تعرضها عددًا من الأفلام الجماهيرية الشهيرة لمختلف النجوم، على رأسها "الزوجة 13" بطولة شادية، رشدى أباظة، عبد المنعم إبراهيم، وإخراج فطين عبد الوهاب، وفيلم جعلتنى مجرما" بطولة أحمد حلمى، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، حسن حسنى، ادوارد، وتأليف نادر صلاح الدين وإخراج عمرو عرفة.

وفيلم عندليب الدقى" بطولة محمد هنيدى، داود حسين، هبة نور، عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج وائل احسان، وعائلة زيزى بطولة سعاد حسنى، فؤاد المهندس، أحمد رمزى، عقيلة راتب وإخراج فطين عبد الوهاب، و"ولاد العم" بطولة كريم عبد العزيز، منى زكى، شريف منير، انتصار، وإخراج شريف عرفة، وفيلم "بدل فاقد" بطولة احمد عز، منة شلبى، محمد لطفى، رشا مهدى، احمد فؤاد سليم، سوسن بدر، عايدة رياض على حسنين وإخراج أحمد علاء.