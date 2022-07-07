شكرا لقرائتكم خبر عن حضن وقبلة تحت أفيش "بحبك".. ظهور نادر لوالدة تامر حسنى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان تامر حسنى مع والدته بطرح فيلم "بحبك" فى دور العرض وقبّل تامر رأس والدته التى نادرا ما تظهر معه فى حفلاته.

ويرتبط تامر بوالدته بشكل كبير وفى تصريحات سابقة اعتبرها "كل الرحلة" وهى الدافع والتى وقفت إلى جوراه حتى وصل لـ"حلمه" وقال عنها: "هى الحب والتربية والإرادة وكل حاجة جوايا هى اللى زرعتها فيا".

وحضر عدد كبير النجوم الفن والسينما العرض الخاص للفيلم الذى سينافس فى موسم عيد الأضحى المبارك.

وكان على رأس الحضور تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، أحمد عزمى، فرح الزاهد.

كما حضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم مع صناعه وتهنئتهم بعرضهم منهم الفنانون على ربيع وكريم عفيفى وحسام داغر ومحمد أحمد ماهر فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى.