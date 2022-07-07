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شاهد كريم عبد العزيز وأحمد عز ومروان حامد في كواليس "كيرة والجن"

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القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب أحمد مراد عن صور من كواليس فيلمه الجديد "كيرة والجن"، حيث نشر الصور من خلال حساب الانستجرام الخاص به، وعلق عليها بـ "صور من كواليس فيلم "كيرة والجن"، وظهر في الصور أبطال العمل من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز ومخرج العمل مروان حامد.

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وحقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات كبيرة حيث سجل 2,402,310 مليون و400 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، حيث انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، لتصل إيراداته لـ 19 مليونًا و180 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وتوقع الجمهور زيادة إيراداته، نظرًا لتميزه فى جميع عناصر الفيلم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.

 

 

MO Nasa

MO Nasa

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