شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى: فاتن حمامة قالت لى انتى زرع ربانى ثقفى الزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة لوسى خلال حوارها مع ”الخليج 365”، عن الكلمات التى قالتها لها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى بداية مشوارها الفنى، حيث قالت:" فى أحد لقاءاتى بالفنانة الراحلة فاتن حمامة أخبرتها عن نيتي بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية فقالت لي حينها "انتى زرع ربانى ثقفي الزرعة اللي بعتهالك ربنا .. في ممثلات كتير لكن مفيش موهوبات كتير".

وأضافت لوسى فى تصريحاتها قائلة:"ومن يومها أصبح عندى أكبر مكتبة تحتوى على جميع أنواع الكتب وأصبحت القراءة لا تفارقنى، فالقراءة كانت بالفعل غذاء روحى".

يذكر أن الفنانة لوسي تعرض لها على المسرح القومي مسرحية "الحفيد"، والتي تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث تتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.