شريف منير يحسم الجدل حول وجود خلاف بينه وبين إبنته أسما

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 12:58 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا حول وجود خلاف بين الفنان ” شريف منير ” وإبنته الإعلامية ” أسما شريف منير ” على خلفية قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر موقع إنستجرام .

وخرج الفنان شريف منير للرد على تلك الأخبار لحسم الجدل وكشف حقيقة وجود خلاف من عدمه في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نفى شريف منير وجود خلاف بينه وبين إبنته أسما في تعليق له على صورة جمعته به مؤكدا على حبه الكبير لها فقال : ” أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك .. ما يعرفوش إنك قاعدة جوة قلبي ” .

ومن جانبها نشرت أسما شريف منير صورة برفقة والدها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها مشيرة إلى علاقتها به : ” لآخر يوم في عمري كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي ” .