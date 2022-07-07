شريف منير يحسم الجدل حول وجود خلاف بينه وبين إبنته أسما

كتب امير فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 12:58 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا حول وجود خلاف بين الفنان ” شريف منير ” وإبنته الإعلامية ” أسما شريف منير ” على خلفية قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر موقع إنستجرام .
وخرج الفنان شريف منير للرد على تلك الأخبار لحسم الجدل وكشف حقيقة وجود خلاف من عدمه في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
حيث نفى شريف منير وجود خلاف بينه وبين إبنته أسما في تعليق له على صورة جمعته به مؤكدا على حبه الكبير لها فقال : ” أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك .. ما يعرفوش إنك قاعدة جوة قلبي ” .
ومن جانبها نشرت أسما شريف منير صورة برفقة والدها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها مشيرة إلى علاقتها به : ” لآخر يوم في عمري كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي ” .
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