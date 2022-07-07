شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير فى وصلة غزل لابنته أسما: قاعدة جوه قلبى.. وهى ترد: كبيرى وصاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم شريف منير، فى وصلة غزل مع ابنته اسما بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر على إنستجرام، وكتب شريف عبر حسابه على فيس بوك:"أنا مش عارف ليه فى ناس حاشرين نفسهم بينى وبينك و ما يعرفوش أنك قاعدة جوه قلبى”، كما كتبت أسما عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"لاخر يوم فى عمرى كبيرى وأبويا وصاحبى وحبيبى"

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.