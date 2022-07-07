شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يشيد بـ ريهام عبد الغفور فى مسلسل "وش وضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان اسلام إبراهيم صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "وش وضهر" برفقة ريهام عبد الغفور والسيناريست مريم نعوم وأشاد اسلام إبراهيم بالعديد من الممثلين الفنانين.

وعلق إسلام إبراهيم على الصورة المنشورة بـ “مفيش كلام ممكن يوفيكي حقك يا مريومة وده رأيي كمشاهد شاف حلقة النهاردة او كممثل اشتغل معاكي بجد مش عارف اشكرك ازاي عندي مشاعر كتير اوي ومش عارف ابدا منين او اقول ايه"

وأضاف اسلام إبراهيم "ريهام كنت ليا نعم الاخت والصديقة طول فترة التصوير ومش جديد عليكي الصدق والتالق والتلقائية ازاي ضحي حقيقية كده بس طيبة ضحي متجيش واحد علي مليون من طيبة ريهام عبد الغفور"

واشاد اسلام إبراهيم بطاقم التمثيل" اياد نصار مصري صميم وحقيقي سهل ممتنع ثراء جبيل لو كان حد تاني عمل هبة مكنش عبده ورده طلع بالشكل ده وحقيقي ثراء لم تكتشف بعد ككومديانة وحتي كممثلة انا شايف انها مش واخدة حقها ومكانها اللي تستاهله عاملة هبة بشكل عبقري عندما تتحدث الخبرة والنضج تصبح محسن منصور محمد شاهين انا هسمع كلامك بعد كده علطول من غير مناقشة "

واختتم اسلام إبراهيم "طبعا الحمد لله ان عندنا منتج مثقف زي استاذ عبدالله ابو الفتوح واستاذ محمد السيد ومنصة شاهد اختروا عمل بيدعم البنت المصرية وبيوري قد ايه هي بتعافر عشان تعيش رغم الضغوط اللي عليها من المجتمع ...شكرا لكل حد شارك في العمل العظيم ده"



اسلام ابراهيم

وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار شخصيات لديها وش وضهر، فريهام فتاة من طنطا تبدو أنها تعمل بالنهار ممرضة وفي الليل راقصة وهذا ما يظهره البرومو حيث في النهار تعمل مع إياد نصار كممرضة وتبدو كمحجبة محتشمة في ملابسها وأسلوبها وفي الليل ترتدي ملابس كاشفة لجسدها وترقص على مسرح ويبدو أن أمرها سينكشف خلال أحداث المسلسل لإياد نصار أما هذا الأخير فيبدو أنه هو الآخر لديه وش وضهر فهو يعمل طبيب ولكن يبدو أنه مزور حيث يبدو في بداية البرومو في هيئة رثة ويبدو أنه سيزور بطاقته بواسطة شريف دسوقي الذي يظهر في البرومو بكرسيه المتحرك.

مسلسل وش وضهر من تأليف ورشة سرد لمريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبد الله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، والمسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وإياد نصار وثراء جبيل ومحسن منصور وإسلام إبراهيم،