سيف نبيل ينشر برومو جديده “احبك دومي”.. “جدًا متحمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق، أعلن النجم العراقي سيف نبيل أخيرًا عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان “احبك دومي”، يوم السبت المقبل في 9 تموز/يوليو على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ونشر سيف نبيل برومو كليب أغنية “احبك دومي” عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وظهر من خلاله في لقطات خطفت الأنفاس تجمع بين الرومانسية والحركة في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الكليب.

وعلّق سيف نبيل على فيديو البرومو قائلًا: “قريباً .. السبت بتاريخ ٩ تموز بعمل العيد الجديد احبك دومي على قناتي الخاصة في اليوتيوب.أنا جدًا متحمس للأغنية والكليب. كل عام وانتم بخير”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع البرومو الذي نشره سيف، إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للكليب الجديد.

وأغنية “احبك دومي” هي من كلمات وألحان سيف نبيل، ويخوض تجربة الإخراج لأوّل مرّة من خلال الفيديو الكليب الذي سيعرض بعد أيام على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

على صعيد آخر، يخوض سيف نبيل أولى تجاربه في عالم التمثيل، من خلال مسلسل “كواليس” الذي يجمعه بالفنانة نور الغندور.