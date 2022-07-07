شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك :"كل الشكر لكل الجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر حسني وصناع فيلم "بحبك" بطرحه في دور العرض و ينافس خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر العرض الخاص تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وبطلة الفيلم الفنانة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، احمد عزمي، فرح الزاهد،

علي ربيع وعمرو صحصاح

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تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (2)



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (3)

نشر الفنان تامر حسني صور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" احتفالا بافتتاح فيلم "بحبك" برفقة صناع الفيلم و طاقم التمثيل وعلق تامر حسني على الصور المنشورة بـ" من افتتاح فيلم بحبك كل الشكر لكل الجماهير اللي حضرت و كل الشكر لكل الصحفيين و المصورين اللي شرفونا، فرحان من كل قلبي فوق فوق الوصف الحمد و الشكر لله ردود افعالكم النهارده هونت عليا تعب سنتين تحضير الفيلم من تأليفي ليه قصه و سيناريو و حوار و تأليفي للموسيقى التصويريه و تمثيلي فيه و انتاجه و إخراجه و الحرص التام على ابراز كل ممثل بأحسن شكل"

وأضاف تامر"من كل قلبي بشكر جميع ابطال و صناع و عمال الفيلم شكراً استاذ حسام حسني، وأحمد بدوي، وأحمد الدسوقي ربنا يجمعنا تاني على حب و نجاح "



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (4)



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (5)



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (6)

واحتفل صناع فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني، بطرحه في دور العرض أمس الأربعاء، وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم مع صناعه وتهنئتهم بعرضهم منهم، الفنان علي ربيع، والفنان كريم عفيفي، والفنان حسام داغر، والفنان محمد أحمد ماهر.

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخا، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى.



تامر حسني من افتتاح فيلم بحبك (8)