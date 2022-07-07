شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تناقش عالم مصممى الأزياء والموديلز فى مسلسل "ديفيليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة وفاء عامر تصوير أول مشاهد مسلسها الجديد "ديفيليه" المكون من 10 حلقات، بعد إجازة عيد الأضحى المقبل، حيث تناقش وفاء في أحداث العمل عالم مصممي الأزياء والموديلز وحياتهم وكل ما يتعلق بهم في إطار اجتماعي تشويقى، مع وجود لغز يتم البحث عن حله على مدار الحلقات.

مسلسل "ديفيليه" يشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، ، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

وقدمت وفاء عامر 3 مسلسلات في شهر رمضان الماضى، وهم "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج سينرجي، من إخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرهم، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة.

إضافة إلى مسلسل "بيت الشدة"وشارك في بطولته أحمد وفيق، مها أحمد، نهال عنبر، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى